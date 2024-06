Il Corriere della Sera conferma: "Jovic resta al Milan"

Questa mattina il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, ritaglia il consueto spazio per riepilogare le trattative di calciomercato più importanti delle ultime 24 ore. Tra queste, stamattina, ha affrontato anche quelle relative alla posizione di Luka Jovic, attaccante serbo del Milan che il club rossonero può rinnovare automaticamente di un anno dopo la sua prima stagione con il Diavolo. E secondo le ultime indiscrezioni, dopo anche le parole di Ibrahimovic che lo ha citato come uno dei prossimi attaccanti del reparto, Jovic dovrebbe rimanere in rossonero.

Titola così il CorSera: "Jovic resta al Milan". Le riserve del club sono state sciolte e, una volta terminato l'Europeo cominciato ieri con la maglia della Serbia, Jovic farà ritorno a Milanello. Il mercato rossonero può regalare spunti anche in uscita: in questo senso è da monitorare la posizione di Tommaso Pobega che sarebbe finito nell'orbita della Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Intanto anche Ignazio Abate, ex allenatore della Primavera rossonera, sarebbe pronto a firmare un contratto con la Ternana in Serie C.