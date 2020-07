Il Corriere della Sera e le parole di Ibrahmovic: "Non mi ritiro"

Trentotto anni (quasi trentanove) e non sentirli. Questo è Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese non ha nessuna intenzione di arrendersi al tempo che scorre. Dove giocherà l’anno prossimo, se al Milan o altrove, è ancora da chiarire, ma una cosa è certa: non smetterà. A ribadirlo è stato lui stesso, con un post social che contiene un messaggio chiaro: "Quindi pensate che io sia finito. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. A tutti voi, ho una sola cosa da dirvi: io non sono come voi, perché non sono voi. Mi sto solo scaldando".