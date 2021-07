"L’Aquila Magica in volo sul Milan. Su Maignan pesa l’eredità di Gigio". È il titolo che il Corriere della Sera dedica al nuovo numero rossonero, il quale ha dichiarato: "Donnarumma un grande portiere, ma ora tocca a me". Mike non è più un ragazzino - scrive il noto quotidiano - e non ha affatto l’aria di uno che si spaventa molto facilmente.