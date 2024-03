Il Corriere dello Sport conferma: "Giroud verso Los Angeles"

vedi letture

La possibilità era stata espressa fin da inizio stagione da Olivier Giroud stesso, nelle ultime settimane le voci si sono fatte insistenti e nelle ultime ore l'affare sembra arrivato a conclusione, seppur ancora solamente a livello verbale. Al termine della stagione, Giroud lascerà il Milan e dal prossimo 1° luglio - dopo gli Europei in Germania - l'attaccante francese si accaserà ai Los Angeles FC, squadra che milita nella MLS e in cui gioca già da qualche mese l'amico ed ex capitano della Francia Hugo Lloris. Una scelta di vita per il numero 9 rossonero che preferisce chiudere la carriera in un contesto più tranquillo.

Il Corriere dello Sport oggi titola così, confermando le indiscrezioni delle ultimissime ore: "Giroud verso Los Angeles". Dopo tre stagioni in cui Giroud è entrato nel cuore dei tifosi del Milan, con gol pesanti, uno scudetto e la "maledizione della 9" infranta, il francese saluterà Milano. Prima però, come sottolinea il quotidiano, Giroud vuole fare di tutto per andarsene con un bel ricordo: "Prima vuole Europa League ed Europeo". Vuole salutare il Diavolo con un trofeo e il calcio che conta, che gli ha dato tanto anche in nazionale, con uno dei pochi titoli che gli manca in bacheca. Le motivazioni saranno a mille nei prossimi mesi.