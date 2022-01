Il Corriere dello Sport e le parole di Giroud: "Sto bene, pronto per il derby"

“Sto bene, pronto per il derby”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Milan riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Olivier Giroud alla trasmissione “Oh My Goal”. Il francese è tornato in ottima condizione: “Non avverto dolori. Ibra? Averlo come partner è sempre una chance”, ha affermato l’attaccante, che spera in una maglia da titolare nel big match contro l’Inter.