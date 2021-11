Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Italia, è un muro"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Nazionale. "Italia, è un muro", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Mancini perde pezzi e studia un nuovo attacco per superare l’Irlanda del Nord. Domani a Belfast gli azzurri devono segnare più gol per essere sicuri del pass Mondiale. Out Bastoni, Calabria e Biraghi, arriva Zappacosta".