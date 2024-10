Il Corriere dello Sport recita: "Il solito Milan. Morata c'è"

Questa sera il Milan è ospite della Fiorentina e il tecnico rossonero Paulo Fonseca, prima della pausa nazionali, ha la necessità di portarsi a casa una vittoria per dare continuità al percorso intrapreso dopo il derby vinto e per rimanere attaccato al gruppo di testa con Napoli, Inter e, verosimilmente, anche Juventus. Per farlo, l'allenatore portoghese si affiderà alla sua formazione tipo, quella che lo ha rimesso in carreggiata dopo un inizio di stagione disastroso.

Il Corriere dello Sport, in questo senso, titola così: "Il solito Milan". Poi cita Fonseca: "Morata c'è, non cambio". I rossoneri si presenteranno con lo stesso undici delle ultime uscite, caratterizzato dalla doppia punta là davanti. Nell'occhiello si legge: "Fonseca vuole cancellare il ko di Leverkusen e si affida alla formazione che ha battuto Inter e Lecce". Altra citazione: "Non è che non ho fiducia negli altri, ma la continuità è importante". Nel sottotitolo: "Fofana e Reijnders a reggere il peso dell'attacco extralarge con le due punte, Leao e Pulisic".