Il Corriere dello Sport sulla Serie A: "Stiamo tornando"

Una prima pagina in gran parte dedicata alla possibilità di rivedere molto presto i giocatori in campo. Il Corriere dello Sport, in questa edizione pasquale, titola così in apertura: "Stiamo tornando". Il noto quotidiano sportivo aggiunge: "La FIGC insiste per la ripresa. I club pronti a richiamare 500 calciatori per le visite. Gravina punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi 4 settimane di allenamenti e le partite del 31 maggio. Mercoledì il protocollo dei medici. Trentacinque stranieri al rientro. C'è il nodo dei contagiati".