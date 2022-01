Il Corriere dello Sport titola: "Milan, effetto Serra"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul match di ieri. “Milan, effetto Serra”, titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Lo Spezia passa al 96esimo a San Siro (1-2). Fa festa l’Inter, che resta in vetta. Clamoroso errore dell’arbitro nel finale: tolto il 2-1 ai rossoneri. Non concesso il vantaggio a Messias”. Il noto giornale sportivo della Capitale, sempre in prima pagina, riporta anche le dichiarazioni di Pioli a fine partita: “Non sono riuscito a calmare i miei giocatori, Serra si è scusato”.