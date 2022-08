Il CorSera così sui primi tre punti rossoneri: "Rebic lancia il Milan"

MilanNews.it

Prima giornata e prima vittoria per il Milan che piega l'Udinese con il risultato di 4-2. Il Corriere della Sera titola così questa mattina sui primi tre punti della squadra di Pioli: "Rebic lancia il Milan". Il giocatore croato è stato vero e proprio protagonista della sfida con una doppietta, così come ottima è stata la prova di Brahim Diaz e l'ingresso in campo di Charles De Ketelaere che ha fatto intravedere colpi importanti.