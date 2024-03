Il CorSera elogia il Milan post Verona: "Prova di forza"

Una bella prestazione quella che ha offerto il Milan nel pomeriggio di ieri al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Il Diavolo ha vinto per la seconda volta consecutiva per 3-1, dopo Praga, mantenendo il controllo della partita per 90 minuti, fatta eccezione per un brevissimo periodo di rilassamento nei minuti attorno al gol di Noslin che sembrava aver riaperto la sfida in favore dei veneti. In generale però il Diavolo ha conquistato tre punti cruciali e si è confermato al secondo posto, allungando ancora sulla Juve che nel frattempo ha commesso un ulteriore passo falso. Per questo il Corriere della Sera questa mattina titola così: "Prova di forza".

Nel sottotitolo il quotidiano generalista scrive: "Tris dei rossoneri che piegano il Verona". Con i tre gol segnati in Veneto, il Milan ha sfondato anche il muro dei 5000 gol in Serie A: a iscrivere il suo nome nella storia rossonera ci ha pensato Christian Pulisic, autore della seconda rete della partita e del suo dodicesimo gol stagionale. Ma i record non sono finiti perchè Theo è arrivato a 27 gol in rossonero: tra i terzini ha fatto meglio di lui solo Paolo Maldini nella storia del Diavolo (29): il francese ha agganciato Maldera e mette nel mirino l'ex capitano e suo mentore nei primi anni in rossonero. Pioli intanto commenta: "Vittoria meritata, stiamo giocando bene da tempo".