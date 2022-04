Il CorSera in vista del derby di stasera: "Milan e Inter, sogno di coppa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan e Inter, sogno di coppa". Questo il titolo del Corriere della Sera nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna. Nerazzurri e rossoneri si affrontano per la quarta volta in stagione: in palio c'è la finale della competizione. Inzaghi carica i suoi: "Non li abbiamo ancora battuti". Pioli invece toglie pressione al Diavolo: "Pensiamo solamente a questo trofeo".