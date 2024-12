Il CorSera: "Milan, abbuffata di gol. La Coppa Italia fa ancora gola"

Il Milan si è abbattuto sul Sassuolo nella serata di ieri, una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in cui i rossoneri di Paulo Fonseca hanno segnato sei gol (quattro dopo 23 minuti) e si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finale della competizione senza faticare più di tanto. Una vittoria convincente dal punto di vista dell'atteggiamento ma anche delle proporzioni, come non si dimentica di sottolineare il Corriere della Sera: "Milan, abbuffata di gol con il Sassuolo. Questa Coppa Italia fa ancora gola".

Nel sottotitolo viene data anche qualche informazione di contesto: "Ben sei reti, terza vittoria di fila e qualificazione ai quarti". Dopo Slovan Bratislava ed Empoli arriva il terzo sigillo consecutivo che rappresenta anche il settimo risultato utile consecutivo, anche se tra questi ci sono stati un paio di pareggi (contro Cagliari e Juve) che sono stati percepiti a livello generale quasi come delle sconfitte.