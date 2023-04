Il CorSera recita: "Si è fermato Osimhen, la Champions è a rischio"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina scrive così sul Napoli, avversario del Milan domani sera e dopo Pasqua per i quarti di Champions League: "Brutta notizia per il Napoli, si è fermato Osimhen: la Champions è a rischio". Una lesione distrattiva all'aduttore ha costretto Victor Osimhen ai box che sicuramente salterà la sfida di domani sera contro i rossoneri e con ogni probabilità anche quella dell'andata di Champions a San Siro. Qualche speranza in più per il ritorno del Maradona. Per la partita di domani Spalletti corre ai ripari con chi ha già fatto male al Milan quest'anno: Giovanni Simeone.