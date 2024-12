Il CorSera scrive: "Fonseca rischia la squalifica, il Milan prova a patteggiare"

Era inevitabile che le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine della gara in casa dell'Atalanta non avessero delle ripercussioni. Il tecnico rossonero non solo ha apertamente e duramente criticato l'operato dell'arbitro La Penna in merito alla gara contro i bergamaschi ma ne ha anche messo in discussione la credibilità a livello generale come quella di tutto il sistema arbitrale italiano. Questo, conseguenza diretta, sta insorgendo contro Fonseca nelle ultime ore.

Il Corriere della Sera questa mattina si concentra sulle conseguenze: "Fonseca rischia la squalifica, il Milan prova a patteggiare". Nel sottotitolo si legge: "Per la Figc 'dichiarazioni lesive' verso l'arbitro La Penna dopo la partita contro l'Atalanta". Come viene riportato l'indagine della procura federale ha riconosciuto Fonseca contestabile di dichiarazioni lesive (articolo 23) e anche il Milan ha una responsabilità oggettiva nella vicenda. Non resta che aspettare le sanzioni anche se il club vorrebbe patteggiare per evitare la squalifica e sobbarcarsi invece una multa salata. Una festa come quella dei 125 anni, organizzata da tempo, senza l'allenatore in panchina, non sarebbe il top a livello di immagine.