Il CorSera scrive: "Il Milan alla prova-verità. Fonseca gioca il super-bonus"

Domani pomeriggio, alle 18 a San Siro contro l'Udinese, torna in campo il Milan: i rossoneri, dopo 11 punti in sette giornate, non possono più sbagliare specialmente adesso che si entra nel vivo del campionato e della Champions League, con un calendario denso e fitto di impegni. Questa mattina è il Corriere della Sera a commentare lo stato delle cose dalle parti di Milanello, titolando così: "Il Milan alla prova-verità. Fonseca gioca il super-bonus".

Nel sottotitolo viene messa in luce la difficoltà del calendario che il Milan si ritroverà davanti da qui alla prossima sosta, cioè nelle prossime tre settimane: "Sette gare in 21 giorni: l'allenatore non può fallire. Meno teatrini in campo". Si cerca di compattarsi e di evitare sceneggiate come quella del cooling-break o dei rigori. L'affidamento, alla fine, ricade sempre su Rafael Leao che è reduce da un'ottima parentesi con il Portogallo: "Leao protagonista con la Nazionale è chiamato a dare di più con il club".