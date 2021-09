Il CorSera su Milan e Inter: "L'Europa non aspetta"

"L'Europa non aspetta": titola così questa mattina il Corriere della Sera su Milan e Inter che domani sera saranno impegnati in due sfide chiave in Champions League contro rispettivamente Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk. Le due formazioni milanesi hanno perso entrambe nel loro match di esordio contro Liverpool e Real Madrid e dunque domani non possono assolutamente fare passi falsi.