Il CorSera su Milan-Juventus: "Ibra fuori, Dybala sottotono: in onda un film senza star"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina su Milan-Juventus di ieri sera: "Ibra fuori, Dybala sottotono: in onda un film senza star". E' stato uno spettacolo piuttosto deludente quello che si è visto a San Siro tra rossoneri e bianconeri. In campo c'erano diverse star, ma che si sono viste molto poco: Ibrahimovic, per esempio, è rimasto sul terreno di gioco appena 28' prima di uscire per un dolore al tendine d'Achille, mentre Dybala e Morata non sono stati mai pericolosi.