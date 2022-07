Il CorSera sui rinnovi in casa Milan: "Maldini felice ma non sarà come Marotta"

MilanNews.it

Con l'ufficialità del club rossonero, che ha fatto seguito alle dichiarazioni di Maldini della sera precedente, sono ormai certi e messi nero su bianco i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara. Il Corriere della Sera titola così sulle proprie colonne questa mattina: "Maldini felice ma non sarà come Marotta". Il direttore tecnico si è detto contento perché continuerà a lavorare lì dove è casa sua ma anche perché si è garantito un po' di autonomia nel suo ruolo. Anche se non quella totale come forse avrebbe preferito, stile Marotta che gestisce l'area tecnica anche sotto il profilo economico. Per questo ci sarà ancora Ivan Gazidis almeno fino a novembre: a quel punto si vedrà come vorrà muoversi Cardinale che, verosimilmente, da un paio di mesi sarà diventato a tutti gli effetti proprietario del Milan.