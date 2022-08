Il CorSera sul Milan: "Pioli, tutto facile. Tranne Tonali che si infortuna"

MilanNews.it

"Pioli, tutto facile. Tranne Tonali che si infortuna": titola così questa mattina il Corriere della Sera che racconta la vittoria per 6-1 del Milan nell'ultima amichevole estiva contro il Vicenza. I rossoneri sono apparsi in ottima forma e prontissimi per l'esordio di sabato in campionato contro il Vincenza. A rovinare l'umore di Pioli ci sono però gli infortuni di Giroud, Messias e soprattutto di Tonali: se i primi due hanno chance di recuperare per il match contro i friulani, il centrocampista milanista rischia un mese di stop nel caso in cui gli esami a cui sottoporrà diranno che si tratta di uno stiramento ai flessori.