Il CorSera sul Milan: "Senza Ibra ma in crescita. E con un Maignan in più"

In merito al momento del Milan, il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Senza Ibra ma in crescita. E con un Maignan in più". Nonostante lo svedese sia ancora ai box, la squadra di Pioli è in continua crescita. In questo avvio di stagione si stanno mettendo in mostra diversi giocatori, in primis Mike Maignan che sta dimostrando di essere un ottimo portiere.