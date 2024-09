Il CorSera sul nuovo progetto del Milan: "Accordo col Congo. Coinvolta la vedova di Luca Attanasio"

Oltre che della vittoria di ieri sera contro il Lecce per 3-0, l'edizione odierna del Corriere della Sera parla questa mattina anche di un nuovo progetto del Milan fuori dal campo: "Accordo col Congo. Coinvolta la vedova di Luca Attanasio". Il club di via Aldo Rossi sta per chiudere un accordo commerciale: sul retro della maglia comparirà una scritta per promuovere il turismo in Congo.

Nel paese africano è in corso una guerra e nel 2021 è stato ucciso l'ex ambasciatore italiano Luca Attanasio in un agguato presso il villaggio di Kibumba mentre viaggiava sul convoglio del programma alimentare mondiale. L'accordo prevede anche progetti di beneficenza con le onlus locali, come quella gestita dalla moglie dell'ex ambasciatore italiano.