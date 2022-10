Il CorSera sulla sconfitta di Londra: "Il Milan stregato da mago Potter"

MilanNews.it

Anche il Corriere della Sera mette in evidenza la sconfitta pesante rimediata dai rossoneri contro il Chelsea a Stamford Bridge, maturata nella serata di ieri. Il titolo recita: "Il Milan stregato dal mago Potter". Non può nulla neanche Rafa Leao nella notte di Londra: il portoghese è l'unico che ci prova nelle poche occasioni che ha, per il resto anche lui appare fuori dal gioco. Il quotidiano generalista parla di "una partita soltano subita dai rossoneri" che effettivamente sul piano di gioco e dell'intensità sono stati messi sotto dai londinesi.