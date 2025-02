Il CorSera titola: "Con Felix è gran Milan"

vedi letture

Il Corriere della Sera apre questa mattina la sue pagine sportive con questo titolo: "Con Felix è gran Milan". Rossoneri scatenati ieri, ultimo giorno del mercato invernale: il Diavolo ha infatti chiuso ben tre colpi in entrata, cioè Joao Felix dal Chelsea, Warren Bondo dal Monza e Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Il club di via Aldo Rossi è stato poi molto attivo anche in uscita, chiudendo tre cessioni: Noah Okafor al Napoli, Ismael Bennacer al Marsiglia e Kevin Zeroli al Monza.

Quella del Milan è stata una vera e propria rivoluzione, dettata ovviamente anche dal cambio in panchina e dall'arrivo di Sergio Conceiçao che non ha mai nascosto di aver bisogno di giocatori differenti per il suo gioco. Con cinque innesti, il Diavolo è stato sicuramente il club più attivo, ora è tutto nelle mani del tecnico portoghese.