Il CorSera titola: "Il Milan alza l’offerta. Fofana è vicinissimo"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Il Milan alza l’offerta. Fofana è vicinissimo". Il club rossonero, dopo settimane di trattativa, si avvicina a grandi passi a Youssouf Fofana, 25enne centrocampista difensivo del Monaco che viene visto come una pedina fondamentale per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Nelle ultime ore si respira ottimismo anche nell’entourage francese.

Il Milan ha preparato una nuova offerta con cui spera di convincere finalmente il Monaco a dare il via libera definitivo al trasferimento a Milanello di Fofana: la nuova proposta milanista è di 20-22 milioni di euro complessivi (bonus compresi). La speranza è che l’affare possa concludersi entro l’inizio della prossima settimana.