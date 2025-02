Il CorSera titola: "Milan, la tentazione di Conceicao: Leao a riflettere in panchina"

In vista della sfida di questa sera del Diavolo sul campo dell'Empoli, l'edizione del Corriere della sera in edicola stamattina titola così: "Milan, la tentazione di Conceiçao: Leao a riflettere in panchina". Il tecnico portoghese sembra intenzionato a lasciare fuori il suo connazionale dalla formazione iniziale per la seconda partita di fila (dopo la Roma in Coppa Italia). L'allenatore portoghese pretende di più dal suo numero 10, come testimoniano anche le sue parole di qualche giorno fa: "Deve lavorare anche quando non ha la palla perché gioca in un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. Uscire dalla comfort zone non è facile ma per me è essenziale".

