Il CorSera titola sul mercato in uscita: "Leao, niente offerta"

Anche il Corriere della Sera parla nella sua edizione odierna del possibile interessamento del Chelsea per Rafa Leao. Il titolo del quotidiano generalista, però, titola così: "Leao, niente offerta". Secondo l'indiscrezione anche se c'è l'interessamento, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale negli uffici di via Aldo Rossi per il portoghese. Anche la clausola di 150 milioni, al momento, non è esercitabile poichè questa può essere pagata solo nelle prime due settimane di luglio. Dunque se il club inglese vuole comprare Leao dovrà sedersi al tavolo con il Milan che, comunque, a pochi giorni dal gong del mercato è molto difficile che si privi di uno dei suoi giocatori chiave.