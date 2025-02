Il CorSera verso Feyenoord-Milan: "La grande tentazione di Conceiçao: schierare dall’inizio i Fab Four"

"La grande tentazione di Conceiçao: schierare dall’inizio i Fab Four": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista della sfida del Milan sul campo del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Ieri in conferenza stampa non si è sbottonato più di tanto e si è nascosto dietro a un "vedremo", ma in Sergio Conceiçao la tentazione di mettere dal primo minuto Christian Pulisic, Joao Feliz, Rafael Leao e Santiago Gimenez è davvero forte.

Questa mattina il tecnico rossonero prenderà la sua decisione definitiva. Non si tratta tra l'altro di una pazza idea, ma quasi di una necessità visto che il Diavolo si presenta a Rotterdam con ben otto assenti (lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre ai fuori lista Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic).