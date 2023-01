Il CorSport analizza: "Da CDK a Vranckx se il mercato non fa effetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha provato ad analizzare il emrcato estivo del Milan che si sta rivelando essere insufficiente rispetto a quelle che erano le ambizioni della squadra Campione d'Italia. Il titolo recita: "Da CDK a Vranckx se il mercato non fa effetto". Il nome che fa più rumore è ovviamente quello di Charles De Ketelaere per cui è stato fatto l'investimento maggiore. Ma sono tutti sul bancone degli imputati: Adli non ha avuto spazio e così Vranckx e Thiaw. Per Dest qualche minuto in più ma sempre da rincalzo. Divock Origi che doveva fare la staffetta con Giroud, invece, è stato più tempo in infermeria che in campo.