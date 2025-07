Il CorSport apre con le parole di Allegri sulla corsa scudetto: "Napoli favorito"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre oggi in prima pagina con le parole di Massimiliano Allegri che vede una grande favorita nella corsa scudetto, vale a dire il Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa in vista dell'amichevole di oggi alle 12.20 italiane contro il Perth Glory: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro.

Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Non giocare le Coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari".