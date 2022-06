Il CorSport apre così: "Sfida per Asensio. Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan"

MilanNews.it

Torna caldo il nome dell'attaccante del Real Madrid Marco Asensio per il Milan, dopo che qualche settimana fa per la prima volta lo spagnolo era stato accostato ai rossoneri. Il Corriere dello Sport, in prima pagina, titola: "Sfida per Asensio. Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan, Juve sorpassata". Il club Campione d'Italia, nel testa a testa italiano per Asensio sarebba avvantaggiato dai buoni rapporti con il Real Madrid e da quello tra il direttore tecnico Maldini e Carletto Ancelotti. Sul giocatore però ci sono anche Manchester United e Arsenal che però hannon lo svantaggio, rispetto alle due italiane, di non giocare la prossima Champions League.