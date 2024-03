Il CorSport chiaro sul Milan: "Il club vuole blindare Theo Hernandez"

Theo Hernandez è uno dei pilastri del Milan. Il terzino francese, tra i migliori interpreti del ruolo al mondo e protagonista anche con la Francia, è un leader tecnico e morale all'interno dello spogliatoio rossonero, oltre a essere uno dei calciatori più amati dai tifosi. Per questo il club non ha intenzione di perdere il giocatore, che è anche il vice capitano del Diavolo. Ultimamente si è parlato dell'interesse di club esteri, il Bayern Monaco su tutti, ma il Milan vuole anticipare le cose e ha intenzione di blindare il giocatore, il cui contratto andrà in scadenza nel 2026. Per questo stamattina il Corriere dello Sport ha titolato così: "Il club vuole blindare Theo Hernandez".

Quest'estate mancheranno ancora due anni alla scadenza del contratto effettiva, ma il valore del giocatore e il pressing dei club europei non vogliono far perdere tempo ai dirigenti rossoneri che vogliono mettere in sicurezza il giocatore al più presto. Il Milan nelle prossime settimane, si legge, proporrà un rinnovo triennale a Theo nella speranza di ripararlo da eventuali advances in particolare dalla Baviera. Il Bayern, se vuole Theo, dovrebbe mettere sul piatto minimo 100 milioni e sarebbe costretto a tentare il terzino con una proposta da 8-10 milioni. Per evitare questa situazione, il Milan prova a battere tutti sul tempo e a blindare il suo campione. Da parte sua Theo sta benissimo al Milan e non ha mai mostrato segnali di insofferenza di alcun tipo.