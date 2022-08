Il CorSport con il gioco di parole: "Non bene, ma Bennacer"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi sceglie un gioco di parole per riassumere il pareggio andato in scena tra Atalanta e Milan nella serata di ieri. Questo il titolo: "Non bene, ma Bennacer". L'algerino è il protagonista assoluto della sfida non solo per il gol ma per il dominio imposto in mezzo al campo. Il gol del numero 4 regala un pareggio giusto al Milan dopo che in fase offensiva si era registrato qualche problema negli ultimi metri.