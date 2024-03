Il CorSport conferma: "Già riscattato Jimenez: al Real vanno 5 milioni"

Nella giornata di ieri MilanNews.it ha riportato l'indiscrezione di Sky Sport (LEGGI QUI) secondo cui Milan e Real Madrid avessero trovato l'accordo per far rimanere Alex Jimenez in rossonero. Il terzino spagnolo, classe 2005 e attualmente infortunato, ha fatto molto bene in questa sua prima stagione italiana tra Primavera e prima squadra, confermando le belle cose che si dicevano su di lui e il suo talento. Per questo oggi il Corriere dello Sport riprende la notizia e titola sul riscatto del Milan di Jimenez. Così scrive il quotidiano sportivo: "Già riscattato Jimenez: al Real vanno 5 milioni".

Milan e Real hanno raggiunto un accordo sulla base di un riscatto di 5 milioni di euro. Per questo Jimenez continuerà a essere un calciatore rossonero. Ciononostante il club spagnolo è stato lungimirante e ha comunque mantenuto il diritto di recompra sul calciatore. Nel caso specifico, rispetto agli accordi estivi, si è abbassata la cifra del riscatto mentre si è alzata quella necessaria per la recompra qualora il Real decidesse di investire sul giocatore cresciuto in casa.