Sky - Il Milan riscatta Jimenez, nuovo accordo con il Real su cifre e recompra

Il Milan è pronto a formalizzare il riscatto di Alex Jimenez dal Real Madrid, ma solo dopo aver trovato un accordo definitivo su nuovi termini rispetto a quanto pattuito la scorsa estate. Manuele Baiocchini racconta in diretta su Sky Sport 24 i nuovi dettagli dell’operazione per arrivare in modo definitivo al classe 2005.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è una trattativa sulla quale il Milan stava lavorando da diverso tempo, da diversi mese, ed era quella per Alejandro Jimenez. Il terzino sinistro alternativo a Theo Hernandez, ha giocato in Coppa Italia e contro l’Empoli facendo bene. Il Milan sta provando a riscattarlo dal Real Madrid; c’era un diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Il Milan ha trovato un accordo col Real per riscattarlo a cifre un po’ più basse ma che con i bonus potrebbero superare i 5 milioni precedentemente pattuiti, con la possibilità da parte del Madrid di mantenere un diritto di recompra a cifre molto più alte rispetto a quelle concordate la scorsa estate".

Il giornalista di Sky parla anche delle tempistiche: "Jimenez rimane al Milan, c’è da regolare solo il contratto del giocatore ma sarà poco più di una formalità. La volontà da parte del Milan è di chiudere questa trattativa in anticipo rispetto a quelli che erano i tempi estivi proprio perché il giocatore, 18 anni, ha convinto particolarmente il Milan e Pioli. Dunque il Milan vuole tenerlo e vuole puntare sulla sua crescita: lo riscatta dal Real Madrid ed il tutto avverrà molto probabilmente dopo Pasqua con un incontro con il suo agente che sarà definitivo per mettere tutto nero su bianco”.

Il classe 2005 quest'anno è stato protagonista sia con la Primavera di Ignazio Abate (17 partite con 2 assist) e si è intravisto anche in Prima Squadra (5 partite tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 207 minuti). Mister Pioli, dopo la vittoria per 3-0 contro l'Empoli, parlava così del talentuoso spagnolo: "Jimenez è un ragazzo di grande prospettiva, ha grande personalità. Ogni tanto esagera palla al piede, ma è bello vedere un giovane così intraprendente. E poi Theo sta facendo benissimo da centrale, volevo tenere certi equlibri. Jimenez ha sofferto un po' dopo l'ammonizione, ma i giovani devo avere la possibilità di sbagliare".