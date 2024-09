Il CorSport conferma la probabile: "Calabria in pole, Abraham pronto a subentrare"

Per tutta la giornata di ieri la redazione di MilanNews.it ha sottolineato (QUI) come nella probabile formazione rossonera avrebbero trovato posto sia il capitano Davide Calabria, reduce da un piccolo problema alla gamba destra, che Alvaro Morata, anche lui appena tornato dall'infortunio e impiegato nei minuti finali della sfida contro il Venezia per riacquisire un po' di feeling con il terreno di gioco. Questa mattina anche il Corriere dello Sport conferma questa posizione.

Il titolo del quotidiano recita: "Calabria in pole, Abraham pronto a subentrare". Sulla fascia destra il ballottaggio dovrebbe essere vinto da Calabria che, soprattutto in termini difensivi, offre qualche garanzia in più rispetto al nuovo arrivato Emerson Royal, apparso in affanno anche contro il Venezia. Nel ruolo di attaccante, dopo due ottime partite, Tammy Abraham si accomoderà in panchina ma sarà pronto a subentrare, un lusso in questo momento per Fonseca. Torna dal primo minuto anche Tomori che giocherà in coppia con Pavlovic.