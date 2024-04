Il CorSport confronta Giroud e Lukaku: "I giganti alle porte d'Europa"

vedi letture

La sfida di domani sera tra Milan e Roma, valevole per il quarto di finale di andata di Europa League, proporrà diversi duelli a distanza e ravvicinati molto interessanti. Tra questi spicca senza alcun dubbio quello tra i due centravanti di rossoneri e giallorossi. Da una parte Olivier Giroud e dall'altra Romelu Lukaku: due goleador per definizione che hanno anche il plus di essere storicamente molto prolifici in Europa League, competizione che peraltro entrambi hanno già vinto. E così questa mattina il Corriere dello Sport mette a confronto i due centravanti: "I giganti alle porte d'Europa". Nell'occhiello si legge: "Arriva lo showdown con il Diavolo e la Lupa: confronto affascinante tra i due bomber, autentici specialisti delle sfide continentali".

Su Olivier Giroud il CorSport quindi titola così: "Giroud, esultare e dirsi addio". Nel sottotitolo dedicato si legge: "Vuole salutare il Milan come fece con il Chelsea: vincendo un trofeo. A 37 anni non smette di crescere". L'addio del francese è molto probabile a fine stagione ma il numero 9 è ancora totalmente centrato sugli obiettivi del Milan in questo stagione e vuole fare un ultimo regalo al popolo rossonero. Ai tempi dei saluti al Chelsea se ne andò da vincitore della Champions League. Con la Roma ha un ottimo feeling: in 4 incroci ha segnato 3 gol. Su Romelu Lukaku il titolo recita: "Lukaku, fare gol non è tutto". Nel sottotitolo: "Ha segnato solo 4 reti nel 2024 ma lavora tanto per la squadra. E punta a restare alla Roma. Lukaku è il secondo marcatore dell'Euroleague con 7 reti".