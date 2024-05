Tuttosport titola su Milan e Inter: "Milan, il futuro è ora"

Questa mattina l'edizione in edicola di Tuttosport ha fatto il punto su Milan e Inter, accomunando le due milanesi sotto lo stesso titolo ma poi analizzando singolarmente le due situazioni differenti. La questione, sia per rossoneri che per nerazzurri, è affrontata dal punto di vista societario. Il titolo del quotidiano di Torino recita così: "Milano, il futuro è ora". Precedentemente, nell'occhiello, si può leggere: "Sono giorni decisivi per Suning e RedBird. E a giugno WeBuild darà le carte sulla ristrutturazione di San Siro".

Lato Milan, il quotidiano riprende le parole di Gerry Cardinale pronunciate nel pomeriggio di ieri al Qatar Economic Forum. Il numero uno rossonero ha speso parole al miele per i tifosi: "Qui i tifosi sono azionisti. Sono loro i nostri "partner" e prendo molto sul serio la cosa". Come risposta indiretta alla retromarcia su Lopetegui, viene riportata la citazione: "Dobbiamo coniugare sostenibilità e vittoria". Nel mese di giugno ci si attende la presentazione del progetto WeBuild per l'ipotetica ristrutturazione di San Siro.