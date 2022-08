Il CorSport così sul mercato del Milan: "Diallo più Onyedika per chiudere"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport torna a sottolineare gli obiettivi di mercato del Milan per queste ultime due settimane d'agosto che saranno molto condizionate dal campionato già cominciato. Il titolo recita: "Diallo più Onyedika per chiudere". Per il difensore del Psg si cerca di trovare un accordo con il club parigino sulla formula del prestito, prediletta dal club Campione d'Italia. Per il centrocampista nigeriano del Midtjylland, invece, i danesi chiedono 7 milioni ma anche in questo caso i rossoneri spingerebbero per formule diverse.