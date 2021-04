"Sanzioni più dure per Juventus, Real e Barça": l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta stamattina in prima pagina le parole di Ceferin. Non si placano le polemiche per la Super Leaghe e da Nyon arrivano altre parole piuttosto dure del numero dell'UEFA: "Niente clemenza per chi pensa che il progetto esista ancora".