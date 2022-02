“Scudetto per 5. Inter e Juve le più forti”. È il titolo che il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica in prima pagina a Stefano Pioli, riprendendo proprio le dichiarazioni rilasciate ieri dall’allenatore milanista a Radio Anch’Io Sport. “Il tecnico del Milan dopo il derby e la svolta del mercato”, aggiunge il noto quotidiano romano.