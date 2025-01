Il CorSport: "Il Milan in emergenza: Conceiçao cerca idee"

vedi letture

C'è poco da girarci intorno: domani a Torino contro la Juventus, per il big match del 21° turno cruciale per la rincorsa a un posto nella prossima edizione della Champions League, il Milan è in emergenza. Tra squalifiche e soprattutto infortuni, Sergio Conceicao dovrà correre ai ripari e trovare la formula giusta per disinnescare i bianconeri di Thiago Motta per la seconda volta in due settimane. Il titolo del Corriere dello Sport questa mattina recita così: "Il Milan in emergenza: Conceicao cerca idee".

Nell'occhiello si legge: "Il tecnico per la sfida all'Allianz contro la Juventus ha scelte limitate e alcuni giocatori si presentano non al meglio della condizione. Dovrà trovare delle soluzioni per non perdere contatto dalla zona Europa". Con il sottotitolo si va maggiormente nello specifico delle scelte del portoghese: "Lo staff medico non vuole rischiare Pulisic. Morata squalificato e Thiaw ko: Jimenez, Abraham e Gabbia le alternative su cui puntare".