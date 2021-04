Il CorSport in apertura: "CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid"

"CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid", apre così l'edizione del Corriere dello Sport in edicola stamane. Per il campione portoghese tante polemiche e critiche dai tifosi sui social per la maglia lanciata a fine gara contro il Genoa: ma CR7 non sarà sanzionato dal club. Per quanto riguarda Ibrahimovic invece bufera dopo le foto che lo ritraggono a pranzo in un ristorante in zona rossa: lo svedese si difende dicendo che fosse un incontro di lavoro.