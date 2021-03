Il CorSport in apertura: "Il Milan fa il colpo"

Spazio sulla prima pagina odierna del Corriere della Sera anche ai rossoneri che ieri hanno vinto sul campo della Roma: "Il Milan fa il colpo". Chi non molla la presa è il Milan, secondo a meno quattro dall'Inter dopo aver sbancato l'Olimpico di Roma con le reti di Kessie e Rebic. Tanta la rabbia in casa Roma per come è stata gestita la gara, con tanti errori in fase di impostazione ed un approccio sbagliato.