Il CorSport in apertura: "Milan a oltranza per Gimenez. Tomori saluta"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan a oltranza per Gimenez. Tomori saluta". I rossoneri sono sempre più vicini a Santiago Gimenez: la trattativa con il Feyenoord è in fase di definizione e la fumata bianca è attesa già nella giornata di oggi. Il messicano, che sta spingendo da tempo per il trasferimento a Milanello, volerà poi a Milano per le visite mediche e la firma del suo nuovo contratto con il Diavolo.

Intanto a Casa Milan è arrivata un'importante offerta per Fikayo Tomori: il Tottenham ha infatti messo sul piatto circa 30 milioni di euro. La trattativa tra i due club è in fase avanzata, ma serve il sì definitivo del difensore inglese che in questa finestra di mercato invernale è stato accostato a lungo anche alla Juventus.