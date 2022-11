Il CorSport in apertura sulla sfida di stasera: "Milan, un punto vale oro"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport fa i calcoli questa mattina sulla prima pagina e commenta con questo titolo la partita che i rossoneri giocheranno contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio agli ottavi: "Milan, un punto vale oro". Basta infatti anche solo il pareggio alla squadra di Pioli per accedere alla prossima fase anche se sia l'allenatore del Milan, sia Sandro Tonali hanno chiarito che non la squadra entrerà in campo per vincere.