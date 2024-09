Il CorSport in apertura: "Torna col Venezia. Morata risveglia il Milan"

vedi letture

Dopo un avvio di campionato complicato, per non dire addirittura traumatico, il Milan di Paulo Fonseca ha bisogno di una netta scossa per cambiare marcia. Questa potrebbe arrivare direttamente dall'infermeria, visto che al rientro dalla sosta l'allenatore portoghese potrebbe tornare a puntare sul (nuovo) leader tecnico e dello spogliatoio Alvaro Morata.

In apertura questa mattina Il Corriere dello Sport ha infatti dedicato uno spazio del suo taglio basso al rientro in campo dell'attaccante spagnolo, fermo dallo scorso 19 agosto per via della lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro che l'ha costretto a saltare in successione Parma e Lazio. Questo potrebbe essere un recupero importantissimo per il Milan, come confermato anche dal quotidiano che ha titolato: "Torna col Venezia. Morata risveglia il Milan".