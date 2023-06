MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per il Milan e un grande addio al calcio giocato: "Ibra da brividi: 'Dico ciao al calcio'". Al termine della sfida vinta 3-1 contro il Verona, tutto San Siro si è commosso per il saluto dello svedese che ha annunciato che non giocherà più a calcio.