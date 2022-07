Il CorSport in prima pagina: "Il Milan ha fame: 'Vogliamo tutto'"

Spazio sulla prima odierna del Corriere dello Sport anche per i rossoneri che ieri si sono radunati a Milanello in vista dell'inizio della nuova stagione: "Il Milan ha fame: 'Vogliamo tutto'". Grande entusiasmo ieri per il primo giorno di lavoro dei Campioni d'Italia, con Stefano Pioli e dirigenti che hanno dichiarato che il Diavolo vuole ripetersi anche nel nuovo campionato per arrivare alla seconda stella e andare avanti il più possibile in Champions League.