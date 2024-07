Il CorSport in prima pagina: "Il Milan lascia il 9 a Fullkrug"

Dopo l'amichevole contro il Rapid Vienna, il Milan può tornare a dedicarsi non solo alla preparazione estiva, ma anche al calciomercato, considerato il fatto che sono in programma almeno altri 3 colpi dopo quelli che hanno visto in settimana Alvaro Morata diventare un nuovo calciatore del Diavolo. Fra questi rientra anche la "seconda" prima punta, che ogni probabilità dovrebbe e potrebbe rispondere al nome di Niclas Fullkrug, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund dopo l'arrivo in giallonero di Serhou Guirassy, fra le altre cose ex obiettivo proprio del Milan.

In merito a questa soluzione Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina "Il Milan lascia il 9 a Fullkrug", in riferimento al fatto che Alvaro Morata ha scelto la 7, che era di Adli, lasciando libero quel numero di maglia che potrebbe essere assegnato proprio all'attaccante tedesco, il quale avrebbe anche già dato il suo okay al trasferimento in rossonero, nonostante l'inserimento in extremis dell'Atletico Madrid.

TRATTATIVA - Dopo i 17 gol messi a segno nella passata stagione il Borussia Dortmund chiede 15 milioni di euro per Niclas Fullkrug, cifra non eccessiva ma che il Milan punta comunque a ritoccare facendo leva sulla volontà del calciatore di lasciare la Germania ed intraprendere una nuova avventura in carriera, che nonostante la concorrenza potrebbe essere proprio in rossonero.